İrfan Can Eğribayat Samsun’da

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a gönderdi. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, transferi şu sözlerle duyurdu: "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek." İrfan, bu hafta imzayı atacak.
