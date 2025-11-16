Fenerbahçe'de Tedesco hakkında önemli sır! Meğer küçük yaşta...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de son maçlarda alınan olumlu sonuçların ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış alıyor. Kanarya'da camianın sevgisini kazanan futbol adamı hakkında ortaya çıkan o gerçek ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe milli ara öncesi son olarak sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olduğu haftada rakibini 4-2'lik skorla yenmeyi başardı.
Bu galibiyetin ardından sarı-lacivertliler Galatasaray ile zirve yarışında olan puan farkını 1'e indirmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco camianın büyük sevgisini kazandı.
Son olarak teknik adamın hayatına dair dikkat çeken gerçek ortaya çıktı. Milliyet'in derlediği habere göre; Tedesco iki ekolün birleşimine sahip bir hoca. Genç çalıştırıcı İtalya'da doğarken, küçük yaşta Almanya'ya gitti. Bu yüzden de Tedesco için bazen İtalyan bazen de Alman hoca ifadesi kullanılıyor.
Sarı-lacivertlilerin teknik patronu İtalya'da doğmasına rağmen, teknik direktörlük dahil tüm eğitimini Almanya'da aldı. Tedesco'nun düşünce yapısı çalışma arkadaşlarına sorulduğunda verilen cevap 'Düşünce yapısı Alman' oldu. Ardından ise aynı soru genç çalıştırıcıya yöneltildiğinde ise "İtalyan. Ailem oralı. Ben de orada doğdum' yanıtını verdi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin iki ekolden de bir teknik direktörü var... Tedesco'nun kalbi İtalyan, aklı Alman...
Tedesco'nun Fenerbahçe'de istikrarlı bir performans göstermesinde yakalamış olduğu bu sentezin etkili olduğu görülüyor.