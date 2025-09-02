Fenerbahçe için flaş Spalletti iddiası! İtalyanlar duyurdu
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken İtalyanlardan flaş bir iddia geldi. Luciano Spalletti ile ilgili o haber, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de José Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı hız kazandı. Yönetim, takımı devralacak ismi belirlemek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, hem Avrupa arenasında hem de Süper Lig'de iddialı bir kadroyla yola devam etmek istiyor.
İtalyan basınından Sportmediaset'te yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri Luciano Spalletti. Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adam, özellikle 2022/23 sezonunda Napoli ile kazandığı Serie A şampiyonluğu ile dikkat çekmişti.
Spalletti ayrıca Roma ile iki kez İtalya Kupası, bir kez İtalya Süper Kupası; Rusya'da Zenit ile iki kez lig şampiyonluğu, bir kez Rusya Kupası ve bir kez Rusya Süper Kupası zaferi yaşadı.
Aynı haberde yer alan bilgilere göre bir diğer aday ise Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao oldu. Kariyerinde Porto ile üç kez Portekiz Liga şampiyonluğu, dört kez Portekiz Kupası ve üç kez Portekiz Süper Kupası kazanan Conceiçao, ülkesinin en başarılı teknik adamlarından biri olarak gösteriliyor.