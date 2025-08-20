FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Benfica maçı sonrası açıklama: Bir takım kazanmak istedi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica ile golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından konuştu. İşte Mourinho'nun sözleri...

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 00:05 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 00:08
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile golsüz berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho: "Hiçbir fikrim yok rövanş maçı için çünkü şu andan itibaren Kocaliespor maçını düşünmeye başlayacağım. Benfica maçı ondan sonra."

"BİR TAKIM KAZANMAK İSTEDİ"

"İki takım için de zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Bir takım kazanmak istedi ve istediğini alamadı. Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı ama bunu yapacak. İzleyiş açısından olmasa da üst seviye bir maç oldu." dedi.

Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı
