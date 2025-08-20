CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin golüne ofsayt engeli!

Fenerbahçe'nin golüne ofsayt engeli!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, Benfica karşısında 81. dakikada Youssef En-Nesyri ile golü buldu. Fakat ofsayt sebebiyle gol geçersiz sayıldı.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 23:44 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 23:50
Fenerbahçe'nin golüne ofsayt engeli!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, sarı-lacivertliler 81. dakikada gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin golcü ismi En-Nesyri, kaleciden dönen topu tamamlayarak ağları havalandırdı. Ancak Faslı forvet için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan inceleme sonrası karar değişmedi ve gol geçerlilik kazanmadı.

İŞTE O POZİSYON

SON DAKİKA
