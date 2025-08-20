Fenerbahçe'nin golüne ofsayt engeli!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, sarı-lacivertliler 81. dakikada gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'nin golcü ismi En-Nesyri, kaleciden dönen topu tamamlayarak ağları havalandırdı. Ancak Faslı forvet için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan inceleme sonrası karar değişmedi ve gol geçerlilik kazanmadı.
İŞTE O POZİSYON
Anderson Talisca'nın muhteşem vuruşunu En-Nesyri tamamladı ama ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. #UCL pic.twitter.com/lTV1vlG0qi— TRT Spor (@trtspor) August 20, 2025