Fenerbahçe'nin golüne ofsayt engeli!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, sarı-lacivertliler 81. dakikada gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin golcü ismi En-Nesyri, kaleciden dönen topu tamamlayarak ağları havalandırdı. Ancak Faslı forvet için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan inceleme sonrası karar değişmedi ve gol geçerlilik kazanmadı.

