CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Lage, Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuştu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 01:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu lk maçında Fenerbahçe ve Benfica, Kadıköy'de golsüz berabere kaldı.

Mücadelenin ardından basın toplantısı düzenleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, maçı değerlendirirken Kerem Aktürkoğlu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Tur hala dengede diyebilirim. Bizim hedefimiz rövanşta kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak" dedi.

"KONU BAŞKANLARIN ARASINDA"

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili soruya Lage şu yanıtı verdi:

"Kerem Aktürkoğlu, büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun'la çalışmaktan keyif aldım. Benfica'da olmaktan mutlu. Benim görevim onu hazırlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında olan konular."

Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Devamını Oku BUNU DA OKU

Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama!
REKLAM- Türk Telekom
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
İsrail Gazze'de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 00:59
Basel ile Kopenhag berabere kaldı! Basel ile Kopenhag berabere kaldı! 00:43
Bodø/Glimt'ten farklı galibiyet! Bodø/Glimt'ten farklı galibiyet! 00:40
Celtic Park'ta golsüz beraberlik! Celtic Park'ta golsüz beraberlik! 00:39
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 00:21
Skriniar: Şans yaratma konusunda sıkıntılar yaşadık Skriniar: Şans yaratma konusunda sıkıntılar yaşadık 00:16
Daha Eski
Semedo: Tur hala ortada Semedo: Tur hala ortada 00:14
Fred: Benfica beraberlik için oynadı Fred: Benfica beraberlik için oynadı 00:10
Norveç'ten Gazze'ye bağış! Norveç'ten Gazze'ye bağış! 00:04
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 00:04
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı 23:52
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 23:43