Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu lk maçında Fenerbahçe ve Benfica, Kadıköy'de golsüz berabere kaldı.

Mücadelenin ardından basın toplantısı düzenleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, maçı değerlendirirken Kerem Aktürkoğlu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Tur hala dengede diyebilirim. Bizim hedefimiz rövanşta kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak" dedi.

"KONU BAŞKANLARIN ARASINDA"

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili soruya Lage şu yanıtı verdi:

"Kerem Aktürkoğlu, büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun'la çalışmaktan keyif aldım. Benfica'da olmaktan mutlu. Benim görevim onu hazırlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında olan konular."