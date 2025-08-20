FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında açıklama! "Ekonomik değil sportif..."

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Benfica ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından konuşan Jose Mourinho Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİK DEĞİL SPORTİF..."

Jose Mourinho: "Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı." dedi.