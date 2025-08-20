CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Rui Costa’dan Fenerbahçe’ye şok! Kerem Aktürkoğlu Benfica’da kalıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Benfica Başkanı Rui Costa, milli futbolcunun takımdan ayrılmasına onay vermedi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 21:08
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için temaslarını devam ettiriyordu.

Ancak Portekiz basınından Record'un aktardığı son habere göre, bu transferde flaş bir gelişme yaşandı.

Benfica Başkanı Rui Costa, milli futbolcunun ayrılığına izin vermedi.

Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da kalacağı ve Fenerbahçe ile oynanacak kritik karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.

