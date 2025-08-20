TRANSFER HABERİ - Rui Costa’dan Fenerbahçe’ye şok! Kerem Aktürkoğlu Benfica’da kalıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için temaslarını devam ettiriyordu. Ancak Portekiz basınından Record'un aktardığı son habere göre, bu transferde flaş bir gelişme yaşandı. Benfica Başkanı Rui Costa, milli futbolcunun ayrılığına izin vermedi. Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da kalacağı ve Fenerbahçe ile oynanacak kritik karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.