Fenerbahçe Benfica maçı CANLI

BENFICA'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE İLE BENFICA ARASINDA 7. RANDEVU

Fenerbahçe, Benfica ile 7. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 1975 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kozlarını paylaşırken, kırmızı-beyazlılar tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertliler Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde final bileti için Benfica ile kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan yarı finalin ilk ayağında Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 galip gelen Kanarya, deplasmanda 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

2018-2019 sezonunda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda karşılaşan taraflar arasında Portekiz ekibi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla tur atladı. Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu öncesi Portekiz'deki kampta Eusebio Cup adına düzenlenen hazırlık maçında ise ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

YARI FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-08 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı Teknik Direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü.

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalıyor. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Dominik Schaal yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alman Christian Dingert görev alıyor. Johann Pfeifer ise AVAR'da Dingert'e eşlik ediyor.