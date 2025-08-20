Fenerbahçe Benfica maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Kadıköy'de Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, yıllardır özlemini çektiği Devler Ligi'ne geri dönmek için bu kritik eşleşmeden zaferle ayrılmak istiyor.
FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Rios, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.
FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Fenerbahçe-Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE'DE HEDEF BENFICA ENGELİNİ GEÇMEK
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe'nin lig aşaması öncesi önünde son engel Benfica kaldı. Sarı lacivertliler Portekiz ekibini geçmesi durumunda 16 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak.
BENFICA'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI
🕌 Istanbul 🇹🇷#FSKSLB • #UCL pic.twitter.com/RkaKVyXY8q
— SL Benfica (@SLBenfica) August 20, 2025
FENERBAHÇE İLE BENFICA ARASINDA 7. RANDEVU
Fenerbahçe, Benfica ile 7. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 1975 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kozlarını paylaşırken, kırmızı-beyazlılar tur atlayan taraf oldu.
Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertliler Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde final bileti için Benfica ile kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan yarı finalin ilk ayağında Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 galip gelen Kanarya, deplasmanda 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
2018-2019 sezonunda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda karşılaşan taraflar arasında Portekiz ekibi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla tur atladı. Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu öncesi Portekiz'deki kampta Eusebio Cup adına düzenlenen hazırlık maçında ise ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.
YARI FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-08 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı Teknik Direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü.
FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalıyor. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Dominik Schaal yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alman Christian Dingert görev alıyor. Johann Pfeifer ise AVAR'da Dingert'e eşlik ediyor.