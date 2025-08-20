Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Kendi kimliğimizi kaybetmemeliyiz

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 20:32 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 20:43
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri…

"BURADA KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Hazırlıklarımızı elimizden geldiğince tamamladık ama Göztepe maçını oynadık ve o maçtan sonra takımın fiziksel olarak toparlanması gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık. Turun ikinci yarısı Portekiz'de oynanacak ama bugün burada kazanmak istiyoruz."

"ONLARA ÇOK FAZLA ODAKLANIRSAK..."

"Bugün her şey belirleyici olabilir. Benfica, sadece iki forvetle oynamıyor, 3. bir adamları da oluyor kenarda. Tam, tamamlanmış bir kadroları var. Onlara çok fazla odaklanırsak, kendi kimliğimizi kaybederiz. Biz elimizdeki oyuncularla kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz."

