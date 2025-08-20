CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku: Zor bir maç olacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerin savunma oyuncusu Alexander Djiku, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 20:36 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 20:42
Fenerbahçe'nin Ganalı stoper oyuncusu Alexander Djiku Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"AVANTAJLI SKOR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Maçın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Zor bir maç olacak. Bizim şansımız şu, ilk maçı kendi sahamızda oynayacağız. İyi ve avantajlı bir skor için elimizden geleni yapacağız. Tamamen bu maça odaklandık ve galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Kalitemiz var, gol atan oyuncularımız var. İyi bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.

