Ergin Ataman'dan ayrılık açıklaması! "Şampiyonluk gelmezse..."

EuroLeague'in 20. hafta mücadelesinde Panathinaikos, sahasında ağırladığı Olimpia Milano'ya 87-74 mağlup oldu. Bu sonuçla EuroLeague'de üst üste ikinci yenilgisini alan Atina temsilcisinde, eleştiri okları hem oyunculara hem de başantrenör Ergin Ataman'a çevrildi.

Deneyimli koç, yarın akşam oynanacak Virtus Bologna maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ataman, tribünlerden gelen tepkilere değinirken aynı zamanda geleceğine dair çok net bir mesaj verdi.

Ataman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam tribünde birilerinin takıma ve koça olan güvenini kaybettiğini duydum. Bu çok normal, sporun doğasında var. Geçmiş geçmişte kaldı, artık önümüze bakmamız gerekiyor. Oyuncularıma ve bu takıma çok güveniyorum. Kontratımda bir yıl daha olmasına rağmen şunu açıkça söyleyeyim; sezon sonunda EuroLeague ya da Yunanistan Ligi şampiyonluğu gelmezse Atina'dan ayrılacağım."