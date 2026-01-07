CANLI SKOR ANA SAYFA
Parma-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

Parma-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

Serie A’da zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken Inter, Çarşamba günü Parma deplasmanına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Bologna karşısında aldığı ikna edici galibiyetle Serie A’da yeniden liderlik koltuğuna oturan Inter, şampiyonluk yarışındaki rakipleri üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Parma–Inter maçını canlı ve HD izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 18:33 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 18:37
Parma-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

Parma-Inter Milan maçını takip etmek için TIKLA!

Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Parma ile Inter arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir viraja giren Inter, deplasmanda Parma'yı mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Son haftalarda form grafiğini yükselten Inter, lig lideri olarak sahaya çıkacak. Parma–Inter maçının tarihi, saati, yayıncı kanalı ve canlı HD izleme bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Parma-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Parma deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Supercoppa Italiana yarı finalinde alınan mağlubiyetin ardından toparlanan Milano ekibi, ligde güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

PARMA-INTER MAÇI NE ZAMAN?

Parma-Inter maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:45'te başlayacak.

PARMA-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Parma ve Inter'in, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

PARMA VS INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

INTER FORMDA: LİDERLİK VE GOL GÜCÜ

Inter, geçtiğimiz hafta San Siro'da Bologna'yı farklı bir skorla mağlup ederek Derby della Madonnina yenilgisinin ardından üst üste beşinci lig galibiyetini elde etti. Maçta gol perdesini Piotr Zielinski açarken, Lautaro Martinez bu sezon ligdeki gol sayısını çift haneye çıkardı. Marcus Thuram ise skoru belirleyen golü kaydetti. Konuk ekip maçın son dakikalarında bir gol bularak farkı azalttı.

Uzun yıllardır takım kaptanlığını üstlenen Martinez liderliğindeki Inter, en yakın rakibi Milan'a 10 gol fark atmış durumda ve Serie A'nın en üretken hücum hattına sahip.

İSTATİSTİKLER INTER'İ ÖNE ÇIKARIYOR

  • Serie A'da 13 galibiyet – 4 mağlubiyet
  • 17 maçta hiç beraberlik yaşamadı
  • Eğlenceli ve tempolu maçlar
  • Deplasmanda 24 puanın 18'ini topladı

Savunmada zaman zaman sorunlar yaşasa da, Cristian Chivu'nun takımı Scudetto'yu geri kazanma yolunda güçlü bir konumda bulunuyor. Inter, Parma deplasmanında da uzun süredir mağlubiyet yüzü görmedi.

PARMA - INTER REKABETİ

İki takımın Nisan ayında Stadio Tardini'de oynadığı son maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Parma'nın Inter'e karşı Serie A'daki son galibiyeti ise Eylül 2018 tarihine kadar uzanıyor. O karşılaşmada galibiyet golünü atan Federico Dimarco, bu kez Inter formasıyla eski takımına karşı sahada olacak.

PARMA'DA YÜKSELEN FORM GRAFİĞİ

Geçtiğimiz sezon Parma'yı ligde tutan Cristian Chivu'nun ardından göreve gelen Carlos Cuesta, zor başlangıca rağmen toparlanma sürecine girdi.

Son dört maçta 7 puan toplayan Parma:

  • Fiorentina'yı mağlup etti
  • Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı
  • Küme düşme hattından 6 puan uzaklaştı
  • Ligde 16. sıraya yükseldi
  • Özellikle Sassuolo maçında Mateo Pellegrino'nun attığı gol büyük beğeni topladı.

SAKATLIKLAR VE KADRO DURUMU

Inter

Matteo Darmian ❌

Denzel Dumfries ❌

Andy Diouf (şüpheli)

Ange-Yoan Bonny: Maça yetişmesi bekleniyor

Lautaro Martinez: Tam hazır değil, yedek başlayabilir

Martinez'in durumuna göre Marcus Thuram veya Francesco Pio Esposito, hücum hattında görev alacak.

Parma

Abdoulaye Ndiaye ❌ (kasık)

Adrian Benedyczak ✅ (dönmesi bekleniyor)

Matija Frigan & Zion Suzuki: Önümüzdeki ay dönmesi planlanıyor.

PARMA VS INTER MILAN MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

