Ülker Stadyumu sosyal medya hesapları Halley Arkanda oluyor

2015-2025 yılları arasında stadyum isim sponsorluğunu üstlenen Ülker, Fenerbahçe'ye desteğini devam ettiriyor. Stadyum isim sponsorluğu süresince Ülker Stadyumu (@ulkerstadyumu) sosyal medya hesaplarını da yöneten Ülker, sponsorluğun bitmesiyle birlikte bu hesapları Fenerbahçe'nin formasının sırtında reklamı yer alan Halley (@halleyarkanda) markasıyla devam ettiriyor.

Ülker ve Halley markaları formanın sırtında ve stadyum panolarında yer almaya devam ederken, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun da isim sponsorluğu da sürüyor. Ülker'in Fenerbahçe'ye yönelik tüm destek, kampanya ve içerikleri artık Halley Arkanda (@halleyarkanda) hesabından takip edilebilecek.