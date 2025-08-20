CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ülker Stadyumu sosyal medya hesapları Halley Arkanda oluyor

Ülker Stadyumu sosyal medya hesapları Halley Arkanda oluyor

2015-2025 yılları arasında stadyum isim sponsorluğunu üstlenen Ülker, Fenerbahçe’ye desteğini devam ettiriyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 21:35 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 21:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ülker Stadyumu sosyal medya hesapları Halley Arkanda oluyor

2015-2025 yılları arasında stadyum isim sponsorluğunu üstlenen Ülker, Fenerbahçe'ye desteğini devam ettiriyor. Stadyum isim sponsorluğu süresince Ülker Stadyumu (@ulkerstadyumu) sosyal medya hesaplarını da yöneten Ülker, sponsorluğun bitmesiyle birlikte bu hesapları Fenerbahçe'nin formasının sırtında reklamı yer alan Halley (@halleyarkanda) markasıyla devam ettiriyor.

Ülker ve Halley markaları formanın sırtında ve stadyum panolarında yer almaya devam ederken, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun da isim sponsorluğu da sürüyor. Ülker'in Fenerbahçe'ye yönelik tüm destek, kampanya ve içerikleri artık Halley Arkanda (@halleyarkanda) hesabından takip edilebilecek.

Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt!
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok!
DİĞER
Konakta kadın dayanışması! 'Aile Saadeti'nde sırlar gün yüzüne çıkıyor
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı!
Mourinho: Kendi kimliğimizi kaybetmemeliyiz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Oğuzhan ‘Jrokez’ Dalgakıran’ı andı! F.Bahçe Oğuzhan ‘Jrokez’ Dalgakıran’ı andı! 21:50
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek 21:42
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 21:42
Ülker Stadyumu sosyal medya hesapları Halley Arkanda oluyor Ülker Stadyumu sosyal medya hesapları Halley Arkanda oluyor 21:35
Benfica ilk 11'ini Kerem ile duyurdu! Benfica ilk 11'ini Kerem ile duyurdu! 21:21
UEFA'nın anketinde F.Bahçe önde! UEFA'nın anketinde F.Bahçe önde! 21:15
Daha Eski
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! 21:09
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! 21:08
Kerem Aktürkoğlu Saraçoğlu koridorlarında Kerem Aktürkoğlu Saraçoğlu koridorlarında 20:49
Djiku: Zor bir maç olacak! Djiku: Zor bir maç olacak! 20:36
Mourinho: Kendi kimliğimizi kaybetmemeliyiz Mourinho: Kendi kimliğimizi kaybetmemeliyiz 20:29
Solskjaer: Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim! Solskjaer: Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim! 20:01