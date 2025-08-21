CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Çifte zafer olsun

Çifte zafer olsun

27 yıl sonra Avrupa’da boy gösterecek olan kırmızı-şimşekler, Siopis, Bakasetas ve Tete’li Yunan devi Panathinaikos’la Atina’da saat 21.00’de karşılaşacak. Maç, HT Spor’dan yayınlanacak. Konferans Ligi'nde C.More ve Viking'i eleyip play-off'a kalan Başakşehir, evinde Lung ve Cicaldau'lu Romanya lideri U.Craiova'yı saat 20.45'te ağırlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çifte zafer olsun

Samsunspor ve Başakşehir, bugün Avrupa'da zafer için sahaya çıkacak. Avrupa Ligi play-off turunda bugün saat 21.00'de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek. Maç, HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı-şimşekler, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88'de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94'te aynı kupada şampiyonluğa uzanan Karadeniz ekibi, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997- 98'de İntertoto Kupası'nda verdi.

RUMENLER'LE İLK KEZ

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir de Romanya'dan U.Craiova'yı saat 20.45'te konuk edecek. Maç, TRT 1'den yayınlanacak. Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan turuncu-lacivertliler, Bulgaristan'dan C.More ve Norveç'ten Viking'i eleyip play-off'a kaldı. Temsilcimiz, Avrupa'da Rumen ekiplerine karşı ilk maçına çıkacak. Craiova'nın kadrosunda; Kayseri'de oynayan kaleci Lung ve G.Saray ile Konya formaları giyen Cicaldau yer alıyor.

REIS: KORKMAYACAĞIZ

Samsun Teknik Direktörü Reis ve kaptan Zeki Yavru, Panathinaikos basın toplantısına katıldı. Reis,"Panathinaikos karşısında korkmadan oynamak çok önemli olacak. Oynamış olduğumuz oyundan zevk almaya çalışacağız. Umarım, çok güzel bir performans gösteririz" derken, Zeki Yavru, "Kolay lokma değiliz" ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ATAN: BAŞAKŞEHİR HAZIR

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Craiova maçı basın toplantısında konuştu. Atan, "Bu kulübün DNA'sında olan Avrupa'da takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle maça hazırlanıyoruz. Oyuncularım hazır, biz hazırız. İyi bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kyriakopoulos, Chirivella, Tete, Maksimovic, Djuricic, Swiderski, Pellistri

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Emre, Soner, Marius, Dimata

RAMS BAŞAKŞEHİR-U.CRAIOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Ba, Duarte, Operi, Berat, Crespo, Deniz, Yusus, Da Costa, Brnic

U. Craiova: Isenko, Screciu, Romanchuk, Badelj, Mogoş, Baluta, Mora, Cicaldau, Teles, Al Hamlawi, Baiaram

İşte G.Saray'ın Costa teklifi!
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama!
DİĞER
'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül vermeye doymuyor! Kıyasıya yarış devam ediyor
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer'in karanlık ağı
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması!
G.Saray'ın Barış Alper planı! Takımda kalırsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 01:06
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 01:06
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 01:06
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı 01:06
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 01:06
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 01:06
Daha Eski
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! 01:06
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! 01:06
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! 01:05
Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! 01:05
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek 01:05
G.Saray'dan Rabiot bombası! G.Saray'dan Rabiot bombası! 01:05