Çifte zafer olsun

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor ve Başakşehir, bugün Avrupa'da zafer için sahaya çıkacak. Avrupa Ligi play-off turunda bugün saat 21.00'de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek. Maç, HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı-şimşekler, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88'de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94'te aynı kupada şampiyonluğa uzanan Karadeniz ekibi, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997- 98'de İntertoto Kupası'nda verdi.

RUMENLER'LE İLK KEZ

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir de Romanya'dan U.Craiova'yı saat 20.45'te konuk edecek. Maç, TRT 1'den yayınlanacak. Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan turuncu-lacivertliler, Bulgaristan'dan C.More ve Norveç'ten Viking'i eleyip play-off'a kaldı. Temsilcimiz, Avrupa'da Rumen ekiplerine karşı ilk maçına çıkacak. Craiova'nın kadrosunda; Kayseri'de oynayan kaleci Lung ve G.Saray ile Konya formaları giyen Cicaldau yer alıyor.

REIS: KORKMAYACAĞIZ

Samsun Teknik Direktörü Reis ve kaptan Zeki Yavru, Panathinaikos basın toplantısına katıldı. Reis,"Panathinaikos karşısında korkmadan oynamak çok önemli olacak. Oynamış olduğumuz oyundan zevk almaya çalışacağız. Umarım, çok güzel bir performans gösteririz" derken, Zeki Yavru, "Kolay lokma değiliz" ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ATAN: BAŞAKŞEHİR HAZIR

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Craiova maçı basın toplantısında konuştu. Atan, "Bu kulübün DNA'sında olan Avrupa'da takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle maça hazırlanıyoruz. Oyuncularım hazır, biz hazırız. İyi bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kyriakopoulos, Chirivella, Tete, Maksimovic, Djuricic, Swiderski, Pellistri

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Emre, Soner, Marius, Dimata

RAMS BAŞAKŞEHİR-U.CRAIOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Ba, Duarte, Operi, Berat, Crespo, Deniz, Yusus, Da Costa, Brnic

U. Craiova: Isenko, Screciu, Romanchuk, Badelj, Mogoş, Baluta, Mora, Cicaldau, Teles, Al Hamlawi, Baiaram