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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendiren tablo! Mourinho...

Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendiren tablo! Mourinho...

Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında konuk eden Fenerbahçe rakibine 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında umutlarını iyice kaybetti. Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun derbi karnesi dikkat çekti...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 21:28 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 21:45
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Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendiren tablo! Mourinho...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan 34. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe rakibine 1-0 mağlup oldu.

Gedson Fernandes'in penaltı kaçırdığı derbide, Mert Müldür'ün hatası sonrası kendini affettiren Gedson'un attığı golle maç 1-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe taraftarları Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederek tepki gösterirken, Jose Mourinho'nun derbi karnesi de tekrar gündeme geldi.

Portekizli teknik direktör Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı mücadelelerde sadece 1 kez berberlik alabilirken kalan 4 maçta da mağlubiyet yaşadı.

İşte Mourinho'nun Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbi karnesi:

❌ 1-3 Galatasaray

⭕ 0-0 Galatasaray

❌ 0-1 Beşiktaş

❌ 0-1 Beşiktaş

❌ 1-2 Galatasaray

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