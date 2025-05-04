Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendiren tablo! Mourinho...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan 34. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe rakibine 1-0 mağlup oldu.

Gedson Fernandes'in penaltı kaçırdığı derbide, Mert Müldür'ün hatası sonrası kendini affettiren Gedson'un attığı golle maç 1-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe taraftarları Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederek tepki gösterirken, Jose Mourinho'nun derbi karnesi de tekrar gündeme geldi.

Portekizli teknik direktör Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı mücadelelerde sadece 1 kez berberlik alabilirken kalan 4 maçta da mağlubiyet yaşadı.

İşte Mourinho'nun Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbi karnesi:

❌ 1-3 Galatasaray

⭕ 0-0 Galatasaray

❌ 0-1 Beşiktaş

❌ 0-1 Beşiktaş

❌ 1-2 Galatasaray