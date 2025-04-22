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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 25 yılda 1 kez istifa etti

25 yılda 1 kez istifa etti

Fenerbahçe'de yaşanan kayıplar sonrasında istifası istenen Jose Mourinho, kariyerinde 10'uncu kulübünde görev yapıyor ve 25 yıllık teknik adamlık kariyerinde şu ana kadar sadece 1 kez istifa etti. O da; 2000 yılında Benfica'yı çalıştırdığı dönemde... O yıl sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Mourinho, 'hayır' cevabını alınca istifa etti. Daha sonra Leira'nın başına geçen Jose; 2002 ocak ayında Porto'ya transfer oldu. Porto'da kazandığı iki Avrupa kupasının ardından tecrübeli teknik adam; Chelsea'ya geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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25 yılda 1 kez istifa etti

Fenerbahçe'de yaşanan kayıplar sonrasında istifası istenen Jose Mourinho, kariyerinde 10'uncu kulübünde görev yapıyor ve 25 yıllık teknik adamlık kariyerinde şu ana kadar sadece 1 kez istifa etti. O da; 2000 yılında Benfica'yı çalıştırdığı dönemde... O yıl sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Mourinho, 'hayır' cevabını alınca istifa etti. Daha sonra Leira'nın başına geçen Jose; 2002 ocak ayında Porto'ya transfer oldu. Porto'da kazandığı iki Avrupa kupasının ardından tecrübeli teknik adam; Chelsea'ya geçti.

Mourinho 2007'de Chelsea'den kovuldu. 1 Temmuz'da İnter'in başına geçen Mou, iki yıllık sözleşmesini tamamlamadan Real Madrid'e gitti. Real'le 4 yıllık sözleşme imzaladı ancak 3'üncü yılın sonunda görevden alındı ve yeniden Chelsea'yle anlaştı. Portekizli, 2015'in Aralığında yeniden kovuldu. Ardından Manchester United, Tottenham ve Roma'yı sırasıyla çalıştırdı. Jose Mourinho, bu üç kulüpte de kontratını tamamlayamadı ve kovularak tazminat kazanırken hiçbir kulüpte anlaştığı süreyi tamamlamadı.

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