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Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Sahalara ne zaman dönecek?

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında sakatlanan Djiku'nun durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarın takımda en güvendiği ismi olan Djiku için sürpriz gelişme ortaya çıktı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 11:14
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Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Sahalara ne zaman dönecek?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Sahalara ne zaman dönecek?

Sarı lacivertliler rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Sahalara ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Sahalara ne zaman dönecek?

Puanını 10 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Galibiyetle tanışamayan Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Sahalara ne zaman dönecek?

Bu mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekibin hevesi kursağında kaldı.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Sahalara ne zaman dönecek?

Kanarya'da Alexander Djiku 58. dakikada sakatlığı nedeniyle yerde kaldı. Futbolcu yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Sahalara ne zaman dönecek?

Fenerbahçe taraftarı ise yıldız oyuncunun son durumunu oldukça merak ederken flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Sahalara ne zaman dönecek?

TEDAVİSİ 10-14 GÜN SÜRECEK
Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği belirtildi.

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