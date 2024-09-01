Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Sahalara ne zaman dönecek?
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında sakatlanan Djiku'nun durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarın takımda en güvendiği ismi olan Djiku için sürpriz gelişme ortaya çıktı. FB SPOR HABERLERİ
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Puanını 10 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Galibiyetle tanışamayan Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.
Bu mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekibin hevesi kursağında kaldı.
Kanarya'da Alexander Djiku 58. dakikada sakatlığı nedeniyle yerde kaldı. Futbolcu yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.
Fenerbahçe taraftarı ise yıldız oyuncunun son durumunu oldukça merak ederken flaş bir gelişme yaşandı.
TEDAVİSİ 10-14 GÜN SÜRECEK
Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği belirtildi.
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