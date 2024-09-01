FENERBAHÇE TRANSFER: Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Kızılyıldız'ın Feyenoord'a gönderdiği In-beom Hwang'ın yerine Krunic'i transfer etmek istediği vurgulandı.

Krunic'in yine de Hwang'ın yerine tek aday olmadığı kaydedildi.