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FENERBAHÇE TRANSFER: Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi...

Son dakika: Fenerbahçe'de transfer olduğu günden bu yana performansıyla vasatı aşamayan Rade Krunic için Sırp basınından flaş transfer iddiası geldi. İşte Krunic için sarı-lacivertlilere yapılan teklif ve detayları... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN: Mehmet Cem Çakır

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 16:24
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MEHMET CEM ÇAKIR
FENERBAHÇE TRANSFER: Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi...

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 3.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Rade Krunic, gözden çıkarılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi...

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Rade Krunic'e bir talip daha çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi...

Sırp basınından Mozzartsport'ta yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Kızılyıldız, Rade Krunic'i kiralamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER: Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Kızılyıldız'ın Feyenoord'a gönderdiği In-beom Hwang'ın yerine Krunic'i transfer etmek istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi...

Haberde Rade Krunic'in yıllar önce de Kızılyıldız'ın gündemine geldiği ancak deneyimli futbolcunun o dönem Empoli'yi tercih ettiği hatırlatıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi...

Krunic'in yine de Hwang'ın yerine tek aday olmadığı kaydedildi.

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