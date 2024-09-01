FENERBAHÇE TRANSFER: Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi...
Son dakika: Fenerbahçe'de transfer olduğu günden bu yana performansıyla vasatı aşamayan Rade Krunic için Sırp basınından flaş transfer iddiası geldi. İşte Krunic için sarı-lacivertlilere yapılan teklif ve detayları... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN: Mehmet Cem Çakır
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Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Rade Krunic'e bir talip daha çıktı.
Sırp basınından Mozzartsport'ta yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Kızılyıldız, Rade Krunic'i kiralamak istiyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Kızılyıldız'ın Feyenoord'a gönderdiği In-beom Hwang'ın yerine Krunic'i transfer etmek istediği vurgulandı.
Haberde Rade Krunic'in yıllar önce de Kızılyıldız'ın gündemine geldiği ancak deneyimli futbolcunun o dönem Empoli'yi tercih ettiği hatırlatıldı.
Krunic'in yine de Hwang'ın yerine tek aday olmadığı kaydedildi.
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