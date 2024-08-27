Fenerbahçe'den Dorgu için dev teklif! Transferde Mourinho detayı
Ferdi’nin Brighton’a gitmesinin ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe’de ilk hedef Patrick Dorgu... Sarı lacivertlilerin, 19 yaşındaki oyuncu için Lecce'ye yapacağı dev teklif ise belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Geleceği parlak olan Dorgu için Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçe ise 10 milyon euro...
Lecce'nin geçen sezon başında 200 bin euroya Nordsjaelland'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu, Jose Mourinho faktöründen dolayı Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.
Fenerbahçe, bu hafta içinde Patrick Dorgu transferini sonuçlandırmayı hedefliyor.
Eğer Lecce ikna edilemezse; alternatiflere yönelinecek ve İngiltere'ye çıkarma yapılacak.
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