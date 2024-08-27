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Fenerbahçe'den Dorgu için dev teklif! Transferde Mourinho detayı

Ferdi’nin Brighton’a gitmesinin ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe’de ilk hedef Patrick Dorgu... Sarı lacivertlilerin, 19 yaşındaki oyuncu için Lecce'ye yapacağı dev teklif ise belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'den Dorgu için dev teklif! Transferde Mourinho detayı

Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de sol bek arayışlarını devam ediyor.

Fenerbahçe'den Dorgu için dev teklif! Transferde Mourinho detayı

Chilwell, Reguilon gibi isimlerle de temas kuruldu ancak listenin ilk sırasında Lecce'nin 19 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Patrick Dorgu var.

Fenerbahçe'den Dorgu için dev teklif! Transferde Mourinho detayı

Sarı-lacivertliler, 1.85'lik sol bek için bu hafta içinde İtalyan ekibine resmi teklifini iletecek.

Fenerbahçe'den Dorgu için dev teklif! Transferde Mourinho detayı

Geleceği parlak olan Dorgu için Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçe ise 10 milyon euro...

Fenerbahçe'den Dorgu için dev teklif! Transferde Mourinho detayı

Lecce'nin geçen sezon başında 200 bin euroya Nordsjaelland'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu, Jose Mourinho faktöründen dolayı Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den Dorgu için dev teklif! Transferde Mourinho detayı

Fenerbahçe, bu hafta içinde Patrick Dorgu transferini sonuçlandırmayı hedefliyor.

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