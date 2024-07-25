TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Uzun süren uğraşların ardından Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de gözler orta saha ve kanat transferine çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerin listesindeki yıldızlar ortaya çıktı. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)
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Faslı forvet, Sevilla'dan kalkan özel uçakla çarşamba günü 15.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı.
Pasaport kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarların yanına kadar gelen golcü oyuncu, taraftarların formalarını imzaladı.
Nesyri'yi sportif direktör Mario Branco ve kulüp yetkililerin yanı sıra az sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
Arka arkaya yıldız isimlere imza attıran Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu.
Sarı-lacivertliler gözünü şimdi orta sahaya dikti. Çift yönlü oynayabilen, 6 ve 8 numarada görev alabilen bir isim arayan Fenerbahçe, rotasını Premier Lig'e çevirdi.
Burnley'den Sander Berge ve Crystal Palace'tan Ibrahim Sangare öne çıkan isimler oldu.
Ayrıca sarı lacivertliler, Manchester United'dan Casemiro ve Manchester City'den Kovacic gibi yıldızların da kiralık durumunu araştırıyor.
Öte yandan geçen sezon Manchester United'da kiralık oynayan, bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat için de temaslar sürüyor.
GÖZLER WESLEY'DE
Başarılı transferlere imza atan Fenerbahçe'de bir yandan Wesley transferi de merak ediliyor.
Brezilya'nın Corinthians takımından alınması istenen 19 yaşındaki yıldızın maliyeti dikkat çekiyor.
Genç oyuncu için toplamda 25 milyon Euro istendiği ifade edildi.
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