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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Uzun süren uğraşların ardından Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de gözler orta saha ve kanat transferine çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerin listesindeki yıldızlar ortaya çıktı. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Transferi önemli ölçüde tamamlayan sarı-lacivertliler, uzun süredir uğraştığı forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri'yi İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Faslı forvet, Sevilla'dan kalkan özel uçakla çarşamba günü 15.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Pasaport kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarların yanına kadar gelen golcü oyuncu, taraftarların formalarını imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Nesyri'yi sportif direktör Mario Branco ve kulüp yetkililerin yanı sıra az sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Arka arkaya yıldız isimlere imza attıran Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Sarı-lacivertliler gözünü şimdi orta sahaya dikti. Çift yönlü oynayabilen, 6 ve 8 numarada görev alabilen bir isim arayan Fenerbahçe, rotasını Premier Lig'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Burnley'den Sander Berge ve Crystal Palace'tan Ibrahim Sangare öne çıkan isimler oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Ayrıca sarı lacivertliler, Manchester United'dan Casemiro ve Manchester City'den Kovacic gibi yıldızların da kiralık durumunu araştırıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Öte yandan geçen sezon Manchester United'da kiralık oynayan, bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat için de temaslar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

GÖZLER WESLEY'DE

Başarılı transferlere imza atan Fenerbahçe'de bir yandan Wesley transferi de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Brezilya'nın Corinthians takımından alınması istenen 19 yaşındaki yıldızın maliyeti dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bombalar peş peşe! En-Nesyri'nin ardından...

Genç oyuncu için toplamda 25 milyon Euro istendiği ifade edildi.

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