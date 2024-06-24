Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Victor Lindelöf'ü gündemine almıştı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisini takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerin İsveçli stoper için yapacağı teklif belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 16:57
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Kanarya, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için arayışlarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de stoper transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve gösterdikleri performansla taraftarların sevgilisi olan Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile yola devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Kanarya, sezonun ikinci yarısında Panathinaikos'a kiraladığı ve takıma geri dönen Samet Akaydin ile yola devam etmeyi planlamıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçıran Luan Peres için de gelen teklifleri değerlendirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz'in durumuysa belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Stoper hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Manchester United'dan öğrencisi olan Victor Lindelöf'ü gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin İsveçli savunma oyuncusu için yapacağı teklifi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

8 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Fichajes'te yer alan haberde; Fenerbahçe, Victor Lindelöf için Manchester United'a 8 milyon Euro teklif edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

GELMEYE SICAK BAKABİLİR

Haberde Mourinho'nun, Lindelöf'ün transferine öncelik verdiği ve 29 yaşındaki futbolcunun Jose Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Victor Lindelöf, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

İsveçli stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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