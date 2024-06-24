TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Victor Lindelöf'ü gündemine almıştı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisini takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerin İsveçli stoper için yapacağı teklif belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için arayışlarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de stoper transferi...
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve gösterdikleri performansla taraftarların sevgilisi olan Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile yola devam edecek.
Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Kanarya, sezonun ikinci yarısında Panathinaikos'a kiraladığı ve takıma geri dönen Samet Akaydin ile yola devam etmeyi planlamıyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçıran Luan Peres için de gelen teklifleri değerlendirecek.
Sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz'in durumuysa belirsizliğini koruyor.
Stoper hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Manchester United'dan öğrencisi olan Victor Lindelöf'ü gündemine almıştı.
İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin İsveçli savunma oyuncusu için yapacağı teklifi duyurdu.
8 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Fichajes'te yer alan haberde; Fenerbahçe, Victor Lindelöf için Manchester United'a 8 milyon Euro teklif edecek.
GELMEYE SICAK BAKABİLİR
Haberde Mourinho'nun, Lindelöf'ün transferine öncelik verdiği ve 29 yaşındaki futbolcunun Jose Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakabileceği belirtildi.
Victor Lindelöf, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 maça çıktı.
İsveçli stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Lindelöf'ün İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 1.87 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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