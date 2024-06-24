TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için arayışlarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de stoper transferi...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve gösterdikleri performansla taraftarların sevgilisi olan Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile yola devam edecek.