Fenerbahçe'nin Galatasaray planı belli oldu! İsmail Kartal'dan flaş taktik...
Fenerbahçe, sezonun en önemli maçı olan Galatasaray karşısında 3 puanı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın Galatasaray karşısındaki planı belli oldu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Kartal, 90 dakika boyunca oyuncularından paniğe kapılmamalarını isteyerek, sakinlik vurgusu yaptı. Fenerbahçe, derbide önde basarak rakibini hataya zorlayacak. Galatasaray'ı az adamla yakalayıp sonuca gitmeye çalışacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.
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