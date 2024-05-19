Fenerbahçe'nin Galatasaray planı belli oldu! İsmail Kartal'dan flaş taktik...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ın bu sezon en çok zorlandığı maçları Sparta Prag ile oynadığı maçlar olarak belirledi. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılılar'a zor anlar yaşatan ve Avrupa Ligi'nden eleyen Çekya temsilcisinin taktiğini derbide uygulamaya koyacak.

Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal'ın öğrencileriyle yaptığı toplantılarda Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı iki maçı ezberlettiği öğrenildi. Galatasaray, Çekya ekibi ile oynadığı ilk maçta çok zorlanmasına rağmen 3-2 kazanmıştı.