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Fenerbahçe'nin Galatasaray planı belli oldu! İsmail Kartal'dan flaş taktik...

Fenerbahçe, sezonun en önemli maçı olan Galatasaray karşısında 3 puanı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın Galatasaray karşısındaki planı belli oldu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'nin Galatasaray planı belli oldu! İsmail Kartal'dan flaş taktik...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ın bu sezon en çok zorlandığı maçları Sparta Prag ile oynadığı maçlar olarak belirledi. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılılar'a zor anlar yaşatan ve Avrupa Ligi'nden eleyen Çekya temsilcisinin taktiğini derbide uygulamaya koyacak.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray planı belli oldu! İsmail Kartal'dan flaş taktik...

Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal'ın öğrencileriyle yaptığı toplantılarda Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı iki maçı ezberlettiği öğrenildi. Galatasaray, Çekya ekibi ile oynadığı ilk maçta çok zorlanmasına rağmen 3-2 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray planı belli oldu! İsmail Kartal'dan flaş taktik...

Rövanşta ise Sparta Prag müthiş bir geçiş oyunuyla 4-1 kazandı ve rakibini kupa dışında bıraktı. Kartal'ın bugün oynanacak derbi öncesi oyuncularına savunmadan sabırla çıkmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray planı belli oldu! İsmail Kartal'dan flaş taktik...

Kartal, 90 dakika boyunca oyuncularından paniğe kapılmamalarını isteyerek, sakinlik vurgusu yaptı. Fenerbahçe, derbide önde basarak rakibini hataya zorlayacak. Galatasaray'ı az adamla yakalayıp sonuca gitmeye çalışacak.

Fenerbahçe'nin Galatasaray planı belli oldu! İsmail Kartal'dan flaş taktik...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.

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