TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

24 yaşındaki Brezilyalı golcü için 6 milyon euro'luk teklifi kabul edilmeyen Fenerbahçe, yönetici Selahattin Baki önderliğinde Sırbistan'a çıkarma yapacak ve 8 milyonluk yeni teklifle işi bitirmeye çalışacak. Kanarya çok ısrarcı.