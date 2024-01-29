Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya devre arası transfer döneminde kadrosuna golcü bir oyuncuyu da katmak isterken Brezilyalı futbolcu Matheus Saldanha için karar kıldı. Sarı-lacivertliler yıldız isim için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

Bu skorla sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile olan zirve yarışında hata yapmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

Kanarya aynı başarıyı sezon sonuna kadar sürdürerek ligi mutlaka şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda devre arası transfer döneminde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

Bonucci ve Krunic'e imza attıran Fenerbahçe, son olarak Çağlar Söyüncü'yü İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

Transferin flaş takımı sarı- lacivertlilerde sıra golcü takviyesine geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

Forvet rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, önemli bir hamlede bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

Sırbistan'da Partizan forması giyen Saldanha'nın peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif

24 yaşındaki Brezilyalı golcü için 6 milyon euro'luk teklifi kabul edilmeyen Fenerbahçe, yönetici Selahattin Baki önderliğinde Sırbistan'a çıkarma yapacak ve 8 milyonluk yeni teklifle işi bitirmeye çalışacak. Kanarya çok ısrarcı.

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