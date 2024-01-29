TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Saldanha ısrarı! İşte yeni teklif
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya devre arası transfer döneminde kadrosuna golcü bir oyuncuyu da katmak isterken Brezilyalı futbolcu Matheus Saldanha için karar kıldı. Sarı-lacivertliler yıldız isim için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertlilerde bu anlamda devre arası transfer döneminde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Bonucci ve Krunic'e imza attıran Fenerbahçe, son olarak Çağlar Söyüncü'yü İstanbul'a getirdi.
Transferin flaş takımı sarı- lacivertlilerde sıra golcü takviyesine geldi.
Forvet rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, önemli bir hamlede bulundu.
Sırbistan'da Partizan forması giyen Saldanha'nın peşine düştü.
24 yaşındaki Brezilyalı golcü için 6 milyon euro'luk teklifi kabul edilmeyen Fenerbahçe, yönetici Selahattin Baki önderliğinde Sırbistan'a çıkarma yapacak ve 8 milyonluk yeni teklifle işi bitirmeye çalışacak. Kanarya çok ısrarcı.
Bu anlamda futbolcunun transfer durumuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
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