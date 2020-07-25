Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu galibiyetle kapadı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Emre Belözoğlu Rodrigues ve Ozan'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Rizespor'un tek golü Skoda'dan geldi.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında, Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazanarak sezonu galibiyetle kapadı. Karadeniz temsilcisi ise bu mağlubiyete rağmen diğer maçlardan istediği sonucun çıkmasıyla birlikte kümede kaldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Emre Belözoğlu, Rodrigues ve Ozan Tufan atarken, Rizespor'un tek golü Skoda'dan geldi. Bu sonuçla Kanarya 53 puanla Süper Lig'i noktalarken, Çaykur Rizespor ise 35 puanla ligi tamamladı.
EMRE BELÖZOĞLU SON MAÇINA ÇIKTI!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu profesyonel kariyerinin son maçına Çaykur Rizespor karşılaşmasında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli isim 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevine başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 23:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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