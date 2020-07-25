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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapadı!

3-1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

, 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nu galibiyetle kapadı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği 'u Emre Belözoğlu Rodrigues ve Ozan'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Rizespor'un tek golü Skoda'dan geldi.

'in 34. ve son haftasında, ile , Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazanarak sezonu galibiyetle kapadı. temsilcisi ise bu mağlubiyete rağmen diğer maçlardan istediği sonucun çıkmasıyla birlikte kümede kaldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Emre Belözoğlu, Rodrigues ve Ozan Tufan atarken, Rizespor'un tek golü Skoda'dan geldi. Bu sonuçla Kanarya 53 puanla Süper Lig'i noktalarken, Çaykur Rizespor ise 35 puanla ligi tamamladı.

EMRE BELÖZOĞLU SON MAÇINA ÇIKTI!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu profesyonel kariyerinin son maçına Çaykur Rizespor karşılaşmasında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli isim 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevine başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 23:35
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