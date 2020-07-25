Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. ve son haftasında, Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazanarak sezonu galibiyetle kapadı. Karadeniz temsilcisi ise bu mağlubiyete rağmen diğer maçlardan istediği sonucun çıkmasıyla birlikte kümede kaldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Emre Belözoğlu, Rodrigues ve Ozan Tufan atarken, Rizespor'un tek golü Skoda'dan geldi. Bu sonuçla Kanarya 53 puanla Süper Lig'i noktalarken, Çaykur Rizespor ise 35 puanla ligi tamamladı.

EMRE BELÖZOĞLU SON MAÇINA ÇIKTI!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu profesyonel kariyerinin son maçına Çaykur Rizespor karşılaşmasında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli isim 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevine başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.