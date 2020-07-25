Alex'den Emre Belözoğlu paylaşımı! Bu sözlerle veda etti
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve takımın efsaneleri arasına adını yazdıran Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu paylaşımı geldi. Brezilyalı isim, sarı-lacivertli forma ile son maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu'na sosyal medya üzerinden veda etti.
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde saha içi ve dışındaki tavırlarıyla efsaneleşen ve Kadıköy'e heykeli dikilen Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu paylaşımı geldi. Alex, Çaykur Rizepospor maçı ile kariyerindeki son maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu'na duygusal bir mesaj yolladı ve yeni görevinde başarılar diledi.
İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı...
Bu anları daha önce yaşadığım için, haliyle yarattığı duygu karmaşasını da biliyorum. Profesyonel futbolculuk hayatının son dakikalarının tadını çıkarmanı ve en iyi anılarını ömür boyu saklamanı dilerim. Seninle aynı soyunma odasını paylaşmak, birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti. Yeni görevinde başarılar.
- 25.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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