Alex'den Emre Belözoğlu paylaşımı! Bu sözlerle veda etti

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde saha içi ve dışındaki tavırlarıyla efsaneleşen ve Kadıköy'e heykeli dikilen Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu paylaşımı geldi. Alex, Çaykur Rizepospor maçı ile kariyerindeki son maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu'na duygusal bir mesaj yolladı ve yeni görevinde başarılar diledi.



İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı...

Bu anları daha önce yaşadığım için, haliyle yarattığı duygu karmaşasını da biliyorum. Profesyonel futbolculuk hayatının son dakikalarının tadını çıkarmanı ve en iyi anılarını ömür boyu saklamanı dilerim. Seninle aynı soyunma odasını paylaşmak, birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti. Yeni görevinde başarılar.