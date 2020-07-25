Alex'den Emre Belözoğlu paylaşımı! Bu sözlerle veda etti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Alex'den Emre Belözoğlu paylaşımı! Bu sözlerle veda etti

'den paylaşımı! Bu sözlerle veda etti

Alex'den Emre Belözoğlu paylaşımı! Bu sözlerle veda etti

Bir dönem forması giyen ve takımın efsaneleri arasına adını yazdıran de Souza'dan paylaşımı geldi. Brezilyalı isim, sarı-lacivertli forma ile çıkacak olan Emre Belözoğlu'na sosyal medya üzerinden veda etti.

'de forma giydiği dönemde saha içi ve dışındaki tavırlarıyla efsaneleşen ve 'e heykeli dikilen de Souza'dan paylaşımı geldi. Alex, Çaykur Rizepospor maçı ile kariyerindeki çıkacak olan Emre Belözoğlu'na duygusal bir mesaj yolladı ve yeni görevinde başarılar diledi.

İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı...
Bu anları daha önce yaşadığım için, haliyle yarattığı duygu karmaşasını da biliyorum. Profesyonel futbolculuk hayatının son dakikalarının tadını çıkarmanı ve en iyi anılarını ömür boyu saklamanı dilerim. Seninle aynı soyunma odasını paylaşmak, birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti. Yeni görevinde başarılar.

  1. 25.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alex'den Emre Belözoğlu paylaşımı! Bu sözlerle veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA