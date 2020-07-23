Miha Zajc Toulouse’a!

Zajc'ı Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer eden isim olan Comolli'nin 26 yaşındaki oyuncunun yeteneklerine inandığı ve takımında görmek istediği ifade ediliyor. Yönetim, Miha Zajc'tan en az 3-4 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.