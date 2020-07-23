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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Toulouse’a!

Miha Zajc Toulouse’a!

'nin gözden çıkardığı 'a talip çıktı. Sloven orta sahayı, Fransız ekibi Toulouse'ta başkanlık görevine getirilen Damien Comolli'nin radara aldığı belirtildi.

Zajc'ı Empoli'den 'ye transfer eden isim olan Comolli'nin 26 yaşındaki oyuncunun yeteneklerine inandığı ve takımında görmek istediği ifade ediliyor. Yönetim, Miha Zajc'tan en az 3-4 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

  1. 23.7.2020
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