Ömer Faruk’a yeni sözleşme

Yetenekleri ve potansiyeli ile geleceğin yıldız adayları arasında yer alan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi uzatılıyor. Yönetim, genç futbolcu ve ailesi ile bir görüşme yaparak teklifini iletti. Kontratın en az 5 yıllık olması bekleniyor. 16 yaşındaki Ömer, şimdiden Avrupa'nın birçok takımının da radarında yer alıyor.