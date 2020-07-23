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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Ömer Faruk’a yeni sözleşme

Ömer Faruk’a yeni sözleşme

Yetenekleri ve potansiyeli ile geleceğin yıldız adayları arasında yer alan 'ın sözleşmesi uzatılıyor. Yönetim, genç futbolcu ve ailesi ile bir görüşme yaparak teklifini iletti.

Yetenekleri ve potansiyeli ile geleceğin yıldız adayları arasında yer alan 'ın sözleşmesi uzatılıyor. Yönetim, genç futbolcu ve ailesi ile bir görüşme yaparak teklifini iletti. Kontratın en az 5 yıllık olması bekleniyor. 16 yaşındaki Ömer, şimdiden Avrupa'nın birçok takımının da radarında yer alıyor.

  1. 23.7.2020
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