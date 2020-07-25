Burak Yılmaz'dan Gökhan Gönül Caner Erkin ve Arda Turan açıklaması!
Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa'nın Lille takımıyla anlaşan Burak Yılmaz, TRT Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, isimleri Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte Burak Yılmaz'ın sözleri...
Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde ayrılarak Fransız ekibi Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Arda Turan'la ilgili transfer dileğinde bulundu.
"GÖKHAN VE CANER AYRILIRSA ÇOK KIRILIRIM"
TRT Spor'a konuşan 35 yaşındaki santrfor, isimleri Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin hakkında, "Bir Beşiktaşlı olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımımızdan ayrılmasına çok üzülüyorum. Ayrılırlarsa çok kırılırım, çok yanarım. Gökhan ve Caner giderse, gittikleri takımın şansı Beşiktaş'a göre %30 artar. Sırf bu yüzden bile takımda tutarım. Gökhan ve Caner, Türkiye'nin en iyi bekleri. İnşallah Beşiktaşımız'dan gitmezler." ifadelerini kullandı.
"ARDA'NIN TRANSFERİ İNŞALLAH OLUR"
Burak Yılmaz, Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan hakkında ise, "Arda'nın transferi inşallah olur, inşallah Galatasaray taraftarının gönlüne göre olur. Ben onların buluşmasını çok istiyorum. Arda'nın heyecanını görüyorum." ifadelerini kullandı.
- 25.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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