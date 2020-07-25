Burak Yılmaz'dan Gökhan Gönül Caner Erkin ve Arda Turan açıklaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz'dan Gökhan Caner ve Arda açıklaması!

'dan ve açıklaması!

Burak Yılmaz'dan Gökhan Gönül Caner Erkin ve Arda Turan açıklaması!

'tan ayrılarak 'nın Lille takımıyla anlaşan , Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, isimleri ile anılan ve ile 'a transferi gündemde olan hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte Burak Yılmaz'ın sözleri...

'tan sürpriz bir şekilde ayrılarak Fransız ekibi Lille ile anlaşan , , ve 'la ilgili dileğinde bulundu.

"GÖKHAN VE CANER AYRILIRSA ÇOK KIRILIRIM"
Spor'a konuşan 35 yaşındaki santrfor, isimleri ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin hakkında, "Bir Beşiktaşlı olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımımızdan ayrılmasına çok üzülüyorum. Ayrılırlarsa çok kırılırım, çok yanarım. Gökhan ve Caner giderse, gittikleri takımın şansı Beşiktaş'a göre %30 artar. Sırf bu yüzden bile takımda tutarım. Gökhan ve Caner, 'nin en iyi bekleri. İnşallah Beşiktaşımız'dan gitmezler." ifadelerini kullandı.

"ARDA'NIN TRANSFERİ İNŞALLAH OLUR"
Burak Yılmaz, 'a transferi gündemde olan Arda Turan hakkında ise, "Arda'nın transferi inşallah olur, inşallah Galatasaray taraftarının gönlüne göre olur. Ben onların buluşmasını çok istiyorum. Arda'nın heyecanını görüyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 25.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burak Yılmaz'dan Gökhan Gönül Caner Erkin ve Arda Turan açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA