İspanyol basını: Tedesco, Fenerbahçe'nin sonunu getirdi!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Mücadelenin ardından İspanyol basını, Tedesco'yu sert bir dille eleştirdi. İşte gündem olan o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 12:44
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sonuçlanırken ev sahibi takımın gollerini dakika 15'te Bartuğ Elmaz ve 45+1'de Serginho kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında puan kurtarma hesapları yapan sarı-lacivertliler, Karagümrük savunmasını geçemedi ve mücadele ilk yarıda atılan goller ile sonuçlandı.

Maçın ardından Fenerbahçe'de kart cezası nedeniyle kulübede yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihleri ve son haftalarda yaşanan puan kayıpları sorgulandı.

Öte yandan İspanyol basınından Marca, İtalyan-Alman çalıştırıcıyı sert bir dille eleştirdi. İşte "Tedesco, Asensio'yu 'harcayarak' Fenerbahçe'nin hükmünü imzaladı" başlığı ile servis edilen o haber...

"FENERBAHÇE'NİN MEZARINI KAZDI!"

"Ligin son sırasındaki Karagümrük'e (2-0) yenilerek yenilmezlik serilerini kaybettiler ve 26. hafta maçını henüz oynamamış olan Galatasaray'ın dört puan gerisine düştüler."

"Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için verdiği mücadelede adeta hükmü imzaladı. İtalyan-Alman teknik adam, bu sezon 22 gole katkı sağlayan Marco Asensio'yu yedek kulübesinde bıraktı ve takım, ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük karşısında yenilmezlik serisini kaybederek 2-0 mağlup oldu."

"Marco Asensio'nun yedek kulübesindeki yüz ifadesi pek de mutlu görünmüyordu. Oyuncu, kas sakatlığı nedeniyle kupada oynayamamış olsa da, son olarak Samsunspor karşısında alınan galibiyette 90 dakika sahada kalmış ve maçın son bölümünde 2-2'lik golün asistini yapmıştı. Kulübede ayrıca Milan Skriniar, Archie Brown ve Dorgeles Nene gibi isimler de yer alıyordu. Ederson kart cezası nedeniyle kadroda yoktu; Anderson Talisca ise sakatlığı sebebiyle forma giyemedi."

"Devre arasında Marco Asensio yoğun şekilde ısındı ve ikinci yarıya Archie Brown, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene ile birlikte sahaya çıktı. Özellikle duran toplarda, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yakaladığı en tehlikeli fırsatlar onun ayağından geldi. Ancak sorun şuydu: Sarı-lacivertliler henüz farkı azaltacak golü bulamadan beraberlik golünü arıyor gibiydi ve Süper Lig'de 8. haftada Samsunspor maçından bu yana ilk kez bir lig maçında gol atamadı."

"Lider Galatasaray ile aradaki fark dört puana çıktı ve sarı-kırmızılıların RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç da düşünüldüğünde, ligin bitimine sekiz hafta kala bu fark şimdiden aşılması zor görünüyor. Tedesco, Asensio'yu yedek bırakarak Fenerbahçe'nin adeta mezarını kazdı. Sarı-lacivertliler yakın zamanda UEFA Avrupa Ligi play-off'larında da, Asensio yine yedekken, elenmişti."

İşte o haber...

