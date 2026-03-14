Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında futbolseverler Emirates Stadyumu'nda nefes kesen bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Hafta içi kendi kalesinde yaşadığı şanssız anlarla puan kaybeden Topçular, taraftarı önünde bu hataları düzeltmek istiyor. Arteta'nın ekibi için şampiyonluk yarışında artık her maç bir final niteliğinde. FA Cup'tan erken elenmesiyle 11 günlük bir dinlenme fırsatı bulan Everton, bu süreci sakat oyuncularını iyileştirerek geçirdi. Burnley galibiyetinin ardından moralli olan "Toffees", Londra'dan puanla dönerek sürpriz yapmayı hedefliyor. Arsenal - Everton maçı bilgileri haberimizde...

ARSENAL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Everton maçı, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak.

ARSENAL EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Everton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı beIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

EMİRATES'TE DEV KAPIŞMA: ARSENAL ZİRVE, EVERTON AVRUPA PEŞİNDE

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında iki farklı hikayenin kahramanı karşı karşıya geliyor. Bir yanda Şampiyonlar Ligi zaferini düşleyen Mikel Arteta'nın Arsenal'i, diğer yanda David Moyes liderliğinde son haftaların formda ekibi Everton.

MOYES VE ÖĞRENCİLERİ İLK 7 HATTINDA

Everton, son maçında Burnley'i James Tarkowski ve Kiernan Dewsbury-Hall'un golleriyle 2-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi. Bu galibiyetle 7. sıradaki Brentford ile puan farkını 1'e indiren "Toffees", 5. sıradaki Chelsea ve 6. sıradaki Liverpool ile farkı da 5 puana kadar düşürdü.

EVERTON'IN SON DURUMU

Everton'ın bu sezonki en büyük silahı dış saha performansı. Topladığı 43 puanın 24'ünü deplasmanlarda kazanan Moyes'in ekibi, bu alanda ligin en iyi 4. takımı konumunda. Sadece Arsenal ve Chelsea deplasmanda daha fazla puan toplarken, Manchester City ile aynı puana sahipler.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal (4-2-3-1): Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Declan Rice, Zubimendi, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli, Kai Havertz.

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, James Garner, Idrissa Gueye, Dwight McNeil, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye, Barry.

