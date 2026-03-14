Burnley - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele sahne alıyor. Küme düşme hattından kurtulmak için her puana altın değerinde bakan Burnley, sahasında sezonun flaş ekiplerinden Bournemouth'u ağırlıyor. İki ekip arasında Aralık ayında Vitality Stadyumu'nda oynanan sezonun ilk karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne olmuş, takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak birer puana razı olmuştu. Burnley, bu kez taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılıp nefes almak istiyor. Maçın canlı skorlarını sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

BURNLEY - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Bournemouth maçı, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 18:00'de başlayacak.

BURNLEY - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley ile Bournemouth arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Burnley muhtemel ilk 11'i: Dubravka, Humphreys, Worrall, Esteve, Walker, Ugochukwu, Florentino, Hannibal, Pires, Anthony, Foster

Bournemouth muhtemel ilk 11'i: Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kroupi, Tavernier, Evanilson

