Sunderland - Brighton MAÇI CANLI: Sunderland - Brighton hangi kanalda?

Premier Lig'in iki "dişli" ekibi Sunderland ve Brighton, Cumartesi öğleden sonra karşı karşıya geliyor. Aralık ayında oynanan ilk maçta birbirini tartarak geçen iki takım, bu kez sahadan 3 puanla ayrılıp ligin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadelenin saat kaçta, hangi kanalda? yayınlanacağı merak ediliyor. Stadium of Light'ta oynanacak kritik Premier Lig maçının saati ve kanalı haberimizde...

SUNDERLAND-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sunderland-Brighton Maçı, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 18:00'de başlayacak.

SUNDERLAND-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland ile Brighton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11

Sunderland muhtemel ilk 11'i: Ellborg, Geertruida, Ballard, Alderete, Hume, Xhaka, Sadiki, Talbi, Diarra, Le Fee, Mayenda

Brighton & Hove Albion muhtemel ilk 11'i: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Ferdi Kadıoğlu, Ayari, Baleba, Gomez, Gross, Minteh, Welbeck