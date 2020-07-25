Eme Belözoğlu kaptanlık bandını Ömer Faruk Beyaz'a verdi!
Kariyerinin son maçına Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla çıkan Fenerbahçe'nin efsane ismi Emre Belözoğlu'dan anlamlı bir hareket geldi. 39 yaşındaki isim 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u Kadıköy Ülker Stadyumu'nda ağırladığı karşılaşmada Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıktı. 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakan Emre Belözoğlu, oyundan çıkarken anlamlı bir harekette bulundu.
KAPTANLIK BANDINI ÖMER FARUK BEYAZ'A VERDİ!
Aktif futbol yaşantısının son maçına çıkan Emre Belözoğlu, 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık bandını genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı.
Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 22:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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