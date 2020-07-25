Eme Belözoğlu kaptanlık bandını Ömer Faruk Beyaz'a verdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu son maçında bunu yaptı! Ömer Faruk...

Eme Belözoğlu kaptanlık bandını 'a verdi!

Eme Belözoğlu kaptanlık bandını Ömer Faruk Beyaz'a verdi!

Kariyerinin karşılaşmasıyla çıkan 'nin efsane ismi 'dan anlamlı bir hareket geldi. 39 yaşındaki isim 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık bandını 16 yaşındaki 'a bıraktı.

'in 34. haftasında 'nin 'u Kadıköy Ülker Stadyumu'nda ağırladığı karşılaşmada kariyerinin çıktı. 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakan Emre Belözoğlu, oyundan çıkarken anlamlı bir harekette bulundu.

KAPTANLIK BANDINI ÖMER FARUK BEYAZ'A VERDİ!
Aktif futbol yaşantısının son maçına çıkan Emre Belözoğlu, 64. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık bandını genç yıldız adayı 'a bıraktı.



Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 22:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eme Belözoğlu kaptanlık bandını Ömer Faruk Beyaz'a verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA