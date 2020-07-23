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23 Temmuz 2020, Perşembe
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'dan 'ye ceza

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

, 'nin 2016'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle gelecek iki sezondaki UEFA yarışmalarından elde edeceği 2 milyon euro'luk gelire el konacağını açıkladı.

, 'nin 2016'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle gelecek iki sezondaki UEFA yarışmalarından elde edeceği 2 milyon euro'luk gelire el konacağını açıkladı. Kararın 19 Temmuz 2019'da yapılan toplantıda alındığı bildirildi. Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa kupalarına gidemeyeceği için kesinti önümüzdeki sezon ya da Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına gideceği ilk sezonda gerçekleştirilecek.

  1. 23.7.2020
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