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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'den 'a kanca!

Fenerbahçe'den Okan Buruk'a kanca!

Uzun süredir hoca arayışlarını sürdüren 'nin, 'le tarihi bir şampiyonluk yaşayan 'ta ısrarcı olduğu iddia ediliyor. da Buruk'la sürekli iletişim kuruyor, sarı-lacivertlilere gelmesi için büyük çaba sarf ediyor. Yönetim bu konuda tüm yetkiyi Emre'ye verirken, camia da 46 yaşındaki teknik adama sıcak bakıyor.

'ın ayrıldığı mart ayından bu yana hoca arayan , son şampiyon 'a kanca attı. ile ligde mutlu sona ulaşan genç teknik adamı takımın başına getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, dört koldan seferber oldu. Gelecek sezon Kanarya'da sportif direktörlük görevine getirilecek olan 'nun aynı takımlarda forma giydiği yakın arkadaşı Okan Buruk'la sürekli iletişim kurduğu belirtiliyor.

KISA SÜREDE NETLEŞECEK
Emre Belözoğlu, 46 yaşındaki hocanın sarı-lacivertlilere gelmesi konusunda büyük çaba sarfederken, camianın da Buruk'a sıcak bakması yönetimin elini güçlendiriyor. Emre Belözoğlu'na Okan Buruk'la yapılacak görüşmelerde tam yetki veren yönetim, ligin tamamlanmasıyla birlikte anlaşma sağlanmasını istiyor. Başakşehir'e tarihinde ilk şampiyonluğu yaşatan hoca olan Buruk'un kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye, "Evet" demesi bekleniyor.

6 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Teknik direktörlük kariyerine ile başlayan Okan Buruk, daha sonra sırasıyla , , , Akhisar, ve Başakşehir'i çalıştırdı.

  1. 22.7.2020
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