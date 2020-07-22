Fenerbahçe'den Okan Buruk'a kanca!
Uzun süredir hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Başakşehir'le tarihi bir şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'ta ısrarcı olduğu iddia ediliyor. Emre Belözoğlu da Buruk'la sürekli iletişim kuruyor, sarı-lacivertlilere gelmesi için büyük çaba sarf ediyor. Yönetim bu konuda tüm yetkiyi Emre'ye verirken, camia da 46 yaşındaki teknik adama sıcak bakıyor.
Ersun Yanal'ın ayrıldığı mart ayından bu yana hoca arayan Fenerbahçe, son şampiyon Okan Buruk'a kanca attı. Başakşehir ile ligde mutlu sona ulaşan genç teknik adamı takımın başına getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, dört koldan seferber oldu. Gelecek sezon Kanarya'da sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun aynı takımlarda forma giydiği yakın arkadaşı Okan Buruk'la sürekli iletişim kurduğu belirtiliyor.
KISA SÜREDE NETLEŞECEK
Emre Belözoğlu, 46 yaşındaki hocanın sarı-lacivertlilere gelmesi konusunda büyük çaba sarfederken, camianın da Buruk'a sıcak bakması yönetimin elini güçlendiriyor. Emre Belözoğlu'na Okan Buruk'la yapılacak görüşmelerde tam yetki veren yönetim, ligin tamamlanmasıyla birlikte anlaşma sağlanmasını istiyor. Başakşehir'e tarihinde ilk şampiyonluğu yaşatan hoca olan Buruk'un kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye, "Evet" demesi bekleniyor.
6 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor ile başlayan Okan Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar, Çaykur Rize ve Başakşehir'i çalıştırdı.
- 22.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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