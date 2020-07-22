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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Şimdi gözler Visca’da

Şimdi gözler Visca’da

'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği konusunun da 'la çözülmesi bekleniyor. Buruk'un Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde Boşnak yıldızın da Çubuklu'yu giyeceği iddia ediliyor.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak istediği konusunun da 'la çözülmesi bekleniyor. Buruk'un 'nin başına geçmesi halinde Boşnak yıldızın da Çubuklu'yu giyeceği iddia ediliyor. Kanarya, ile bir yıllık sözleşmesi bulunan Boşnak oyuncuyu para artı takas yoluyla renklerine bağlamak istiyor. Bu sezon forma giydiği 45 resmi karşılaşmada 18 gol, 13 asistlik bir performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'in şampiyonluğunda kilit rol oynadı.
  1. 22.7.2020
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