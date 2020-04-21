Lyon transferde vites yükseltti! Gustavo'dan sonra Belhanda

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'ya talip olduğu aktarılan Fransız temsilcisi Olimpik Lyon için bu kez yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray'ın satmayı planladığı ve uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığına onay vereceği aktarılan Belhanda için Lyon, ilgisini belirtti.

BELHANDA İÇİN ARAŞTIRMADALAR

Takvim'de yer alan habere göre, Lyonlu yetkililer, Belhanda'nın transfer durumunu araştırıyor. İstenilen geri dönüş alınması halinde Fransız ekibi, sarı kırmızılı yönetime resmi teklifini iletecek. Öte yandan Lyon'un Belhanda için Galatasaray'a önereceği rakamın ise henüz netleşmediği aktarıldı.

Yonues Belhanda, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam çıktığı 25 müsabakada 5 gol 2 asistle oynamıştı.