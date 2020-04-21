Fransız ekibi Lyon'dan sürpriz transfer girişimi... Daha önce Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo için girişimlerde bulunduğu aktarılan Lig 1 ekibinin bu kez de Galatasaraylı Younes Belhanda için nabız yokladığı aktarıldı. İşte o gelişme ve yaşananlar...
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'ya talip olduğu aktarılan Fransız temsilcisi Olimpik Lyon için bu kez yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray'ın satmayı planladığı ve uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığına onay vereceği aktarılan Belhanda için Lyon, ilgisini belirtti.
BELHANDA İÇİN ARAŞTIRMADALAR
Takvim'de yer alan habere göre, Lyonlu yetkililer, Belhanda'nın transfer durumunu araştırıyor. İstenilen geri dönüş alınması halinde Fransız ekibi, sarı kırmızılı yönetime resmi teklifini iletecek. Öte yandan Lyon'un Belhanda için Galatasaray'a önereceği rakamın ise henüz netleşmediği aktarıldı.
Yonues Belhanda, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam çıktığı 25 müsabakada 5 gol 2 asistle oynamıştı.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 13:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lyon transferde vites yükseltti! Gustavo'dan sonra Belhanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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