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21 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Flaş! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızına kancayı attılar

transferde vites yükseltti! Gustavo'dan sonra

Lyon transferde vites yükseltti! Gustavo'dan sonra Belhanda

Fransız ekibi 'dan sürpriz girişimi... Daha önce 'nin Brezilyalı yıldızı için girişimlerde bulunduğu aktarılan Lig 1 ekibinin bu kez de Galatasaraylı Younes için nabız yokladığı aktarıldı. İşte o gelişme ve yaşananlar...

Geçtiğimiz günlerde 'nin Brezilyalı yıldızı 'ya talip olduğu aktarılan Fransız temsilcisi Olimpik için bu kez yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sezonun sona ermesinin ardından 'ın satmayı planladığı ve uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığına onay vereceği aktarılan için Lyon, ilgisini belirtti.

BELHANDA İÇİN ARAŞTIRMADALAR

Takvim'de yer alan habere göre, Lyonlu yetkililer, Belhanda'nın durumunu araştırıyor. İstenilen geri dönüş alınması halinde Fransız ekibi, sarı kırmızılı yönetime resmi teklifini iletecek. Öte yandan Lyon'un Belhanda için Galatasaray'a önereceği rakamın ise henüz netleşmediği aktarıldı.

Yonues Belhanda, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam çıktığı 25 müsabakada 5 gol 2 asistle oynamıştı.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 13:00
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