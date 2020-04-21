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Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronaivürüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada büyük bir maddi hasara uğrayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için kadro yapılandırmasını belirledi. Temel önceliğini maliyeti uygun isimlere verecek Cimbom'un, yaz transfer sezounda 4 imza attıracağı belirtildi. İşte Galatasaray'ın 2020-21 sezonunda transfer edeceği o 4 isim ve yaşananlar...

21 Nisan 2020 Salı 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





