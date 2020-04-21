Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronaivürüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada büyük bir maddi hasara uğrayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için kadro yapılandırmasını belirledi. Temel önceliğini maliyeti uygun isimlere verecek Cimbom'un, yaz transfer sezounda 4 imza attıracağı belirtildi. İşte Galatasaray'ın 2020-21 sezonunda transfer edeceği o 4 isim ve yaşananlar...
21 Nisan 2020 Salı 09:46
Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Salgının yaratacağı ekonomik sıkıntının yeni sezonda da süreceğini hesaplayan sarı kırmızılılar, yabancı oyuncu almayı düşünmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan tedbirlerini almak adına düğmeye basan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de önemli kararlar almaya başladı.

Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan tedbirlerini almak adına düğmeye basan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de önemli kararlar almaya başladı.

Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Pandeminin ekonomik açıdan olumsuz yansımalarının önümüzdeki sezona da sarkacağı görüşünde olan Galatasaray, tedbirler kapsamında yabancı oyuncu transferi yapmayı düşünmüyor.

Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza

Sarı kırmızılı kulüp, sezon bitiminde 'yerli oyuncu' takviyeleri ile kadrosunu güçlendirecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA