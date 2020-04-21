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Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronaivürüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada büyük bir maddi hasara uğrayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için kadro yapılandırmasını belirledi. Temel önceliğini maliyeti uygun isimlere verecek Cimbom'un, yaz transfer sezounda 4 imza attıracağı belirtildi. İşte Galatasaray'ın 2020-21 sezonunda transfer edeceği o 4 isim ve yaşananlar...
21 Nisan 2020 Salı 09:46
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Salgının yaratacağı ekonomik sıkıntının yeni sezonda da süreceğini hesaplayan sarı kırmızılılar, yabancı oyuncu almayı düşünmüyor.
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Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan tedbirlerini almak adına düğmeye basan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de önemli kararlar almaya başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan tedbirlerini almak adına düğmeye basan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de önemli kararlar almaya başladı.
Pandeminin ekonomik açıdan olumsuz yansımalarının önümüzdeki sezona da sarkacağı görüşünde olan Galatasaray, tedbirler kapsamında yabancı oyuncu transferi yapmayı düşünmüyor.
Sarı kırmızılı kulüp, sezon bitiminde 'yerli oyuncu' takviyeleri ile kadrosunu güçlendirecek.