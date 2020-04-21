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21 Nisan 2020, Salı
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'ye kötü haber! ...

Fenerbahçe'ye kötü haber! Manuel Pellegrini...

'de son dakika haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktör ile temasa geçtiğini öğrenilirken, bu kez başka bir iddia ortaya atıldı ve sarı lacivertli kulübün karşısında önemli rakiplerinin olduğu aktarıldı. İşte o haber ve yaşanılanlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin adayları arasında yer alan için flaş bir haber yayınlandı. Şu anda boşta olan Şilili teknik direktör için 3 İspanyol kulübünün sıraya girdiği ifade edildi.

Ole.com.ar adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan gelişme şu şekilde;

"Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var ve bu pozisyonu doldurabilecek en iyi adam Manuel Pellegrini. Aslında, Şili medyasına göre Türk kulübü, işi resmiyete dökerek teknik direktör konusunu en kısa sürede kapatmak için Pellegrini ile temasa geçmişti.

Pellegrini'yi yakından tanıyan biri, "Bir kaç hafta önce Fenerbahçeli yetkililer, Manuel Pellegrini ile temasa geçti. Sözleşme şartlarını konuşmak için görüşme talep ettiler. Ancak bu gerçekleşmedi çünkü sınırlar kapatıldı. Koronavirüsü pandemisi nedeniyle yaşanılan ekonomik çıkmaza rağmen, Türk kulübünün, Pellegrini ile anlaşma umudu var." dedi.

FENERBAHÇE İLGİLENEN TEK KULÜP DEĞİL

Ancak Fenerbahçe, Pellegrini ile ilgilenen tek kulüp değil. Türk ekibinin Şilili hocayla ilgilendiğini aktaran aynı kişi, Valencia, Sevilla ve Real Betis'in de Pellegrini'yi sorduğunu aktardı."

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 11:41
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