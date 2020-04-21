Fenerbahçe'ye kötü haber! Manuel Pellegrini...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini ile temasa geçtiğini öğrenilirken, bu kez başka bir iddia ortaya atıldı ve sarı lacivertli kulübün karşısında önemli rakiplerinin olduğu aktarıldı. İşte o haber ve yaşanılanlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Manuel Pellegrini için flaş bir haber yayınlandı. Şu anda boşta olan Şilili teknik direktör için 3 İspanyol kulübünün sıraya girdiği ifade edildi.
Ole.com.ar adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan gelişme şu şekilde;
"Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var ve bu pozisyonu doldurabilecek en iyi adam Manuel Pellegrini. Aslında, Şili medyasına göre Türk kulübü, işi resmiyete dökerek teknik direktör konusunu en kısa sürede kapatmak için Pellegrini ile temasa geçmişti.
Pellegrini'yi yakından tanıyan biri, "Bir kaç hafta önce Fenerbahçeli yetkililer, Manuel Pellegrini ile temasa geçti. Sözleşme şartlarını konuşmak için görüşme talep ettiler. Ancak bu gerçekleşmedi çünkü sınırlar kapatıldı. Koronavirüsü pandemisi nedeniyle yaşanılan ekonomik çıkmaza rağmen, Türk kulübünün, Pellegrini ile anlaşma umudu var." dedi.
FENERBAHÇE İLGİLENEN TEK KULÜP DEĞİL
Ancak Fenerbahçe, Pellegrini ile ilgilenen tek kulüp değil. Türk ekibinin Şilili hocayla ilgilendiğini aktaran aynı kişi, Valencia, Sevilla ve Real Betis'in de Pellegrini'yi sorduğunu aktardı."
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 11:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye kötü haber! Manuel Pellegrini... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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