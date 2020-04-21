Fenerbahçe Beko Zeljko Obradovic ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Corona virüsü salgını nedeniyle ülkesinde bulunan Sırp çalıştırıcının yönetimle yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Obradovic, sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifini kabul etti.
Fenerbahçe'yle unutulmaz başarılar yakalayan Zeljko Obradovic yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşmaya vardı.
Hürriyet'in haberine göre, aylardır yeni kontrat imzalamayarak gitti-gidiyor söylentileriyle taraftarın yüreğini hoplatan Fenerbahçe Beko Koçu Zeljko Obradovic'ten sarı lacivertlileri mutlu edecek bir haber geldi. Sırp çalıştırıcının, F.Bahçe yönetiminin kendisine yönelttiği 2+1 yıllık teklife 'Evet' dediği öğrenildi.
Fenerbahçe'yi basketbolda tüm dünyanın tanıdığı bir marka haline getiren Obradovic, takımın iskeletini oluşturan Melih Mahmutoğlu, Nando de Colo, Luigi Datome, Kostas Sloukas, Ahmet Düverioğlu, Jan Vesely gibi tecrübeli isimlerin yanına genç isimler monte ederek yeniden Avrupa'nın zirvesine oynayan bir takım yaratma hedefiyle kolları sıvayacak.
Obradovic'in sarı lacivertli takımda bütçenin daralacağı söylentileri yüzünden kararsızlık yaşadığı ancak koronavirüs salgını sonrasında basketbolda bütün Avrupa kulüplerinde benzer küçülmelerin kaçınılmaz olduğunu görerek yuvada kalmaya karar verdiği tahmin ediliyor.
Fenerbahçe Beko'nun mali küçülme yaşasa da elindeki kadro iskeletine, Obradovic faktörü de eklenince, takımın zirveye oynamasının zor olmayacağı basketbol camiasında dile getiriliyor.
- 21.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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