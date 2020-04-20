Hırvat hocadan Fenerbahçe sorusuna flaş cevap!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sarı-lacivertli kulüp hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Maaş indirimini kabul etmediği için Dinamo Zagreb'den ayrılan 48 yaşındaki çalıştırıcı, Hırvat basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile henüz temasa geçmediğini söyledi.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, ülke basınına sarı-lacivertli kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.
"KİMSEYLE TEMAS KURMADIM"
48 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de Fenerbahçe'de göreve başlayacağınız yönündeki iddialar hakkında ne söylersiniz?" sorusuna, "Türk gazeteciler bana Fenerbahçe taraftarlarının takımın başına geçmemi istediğini söylüyorlar. Ancak kulüpten kimseyle temas etmedim şimdiye kadar. Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğim haliyle varsayım üzerine bir soru" yanıtını verdi.
"ÖNCELİĞİM PARA DEĞİL"
Avrupa'da çalışmak istediğini söyleyen Bjelica, "Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD'de çalışmak istemiyorum. Amacım Avrupa'da iyi bir kulüpte çalışmak. Futboldan zevk almak istiyorum. Önceliğim para değil. Duygu istiyorum. Arap ülkelerinde bu yok. O yüzden geleceğimle ilgili acele karar vermeyeceğim. Zaten şu anda futbol ortamı yok. 1 Ağustos'a kadar bir takımla anlaşacağıma inanıyorum." diye konuştu" diye konuştu.
Nenad Bjelica, 2018 yılında başına geçtiği Dinamo Zagreb'le hem Hırvatistan hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar elde ederek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Hırvat hoca Dinamo Zagreb yönetiminin corona virüsü nedeniyle kendisine önerdiği maaş indirimi teklifini kabul etmeyince geçtiğimiz günlerde kulübüyle yollarını ayırmıştı.
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