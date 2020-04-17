Fenerbahçe'nin gündemindeki Callejon'la ilgili flaş iddia! 3 milyon Euro...
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı ifade edilen İspanyol futbolcu Jose Callejon'la ilgili sürpriz bir haber kaleme alındı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu transfere 3 milyon Euro'dan fazla bütçe ayıramayacağı için oyuncuyu alamayacağını öne sürdü.
Önümüzdeki sezon Napoli ile sözleşmesi bitecek olan İspanyol kanat oyuncusu Jose Callejon için devrede olduğu öne sürülen Fenerbahçe için, İtalyan basını bugün yeni bir iddia ortaya attı.
Oyuncunun transferinde geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye ciddi bir rakip çıktığını ve 33 yaşındaki oyuncu için Valencia ile Sevilla'nın da devrede olduğunu yazan Çizme basını, bugün de sarı-lacivertlilerin bütçe sıkıntısı nedeniyle bu transferde başarılı olmayacağını belirtti. İtalyanlar, Finansal Fair Play nedeniyle Fenerbahçe'nin sıkıntılı günler geçirdiğini ve Callejon için yıllık 3 milyon Euro bandına yakın bir ücret teklif edemeyeceği için transferde başarılı olmayacağını iddia etti.
2013-2014 sezonunda Real Madrid'den Napoli'ye transfer olan Jose Callejon, 7 sezondur İtalya'da forma giyiyor. Sağ ve sol kanatta mücadele eden 33 yaşındaki oyuncu bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Callejon'la ilgili flaş iddia! 3 milyon Euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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