Fenerbahçe'nin gündemindeki Callejon'la ilgili flaş iddia! 3 milyon Euro... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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'nin gündemindeki Callejon'la ilgili flaş iddia! 3 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin gündemindeki Callejon'la ilgili flaş iddia! 3 milyon Euro...

'nin listesinde yer aldığı ifade edilen İspanyol futbolcu la ilgili sürpriz bir haber kaleme alındı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu transfere 3 milyon Euro'dan fazla bütçe ayıramayacağı için oyuncuyu alamayacağını öne sürdü.

Önümüzdeki sezon ile sözleşmesi bitecek olan İspanyol kanat oyuncusu Jose Callejon için devrede olduğu öne sürülen için, İtalyan basını bugün yeni bir iddia ortaya attı.

Oyuncunun transferinde geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye ciddi bir rakip çıktığını ve 33 yaşındaki oyuncu için ile Sevilla'nın da devrede olduğunu yazan Çizme basını, bugün de sarı-lacivertlilerin bütçe sıkıntısı nedeniyle bu transferde başarılı olmayacağını belirtti. İtalyanlar, nedeniyle Fenerbahçe'nin sıkıntılı günler geçirdiğini ve Callejon için yıllık 3 milyon Euro bandına yakın bir ücret teklif edemeyeceği için transferde başarılı olmayacağını iddia etti.

2013-2014 sezonunda 'den Napoli'ye olan Jose Callejon, 7 sezondur İtalya'da forma giyiyor. Sağ ve sol kanatta mücadele eden 33 yaşındaki oyuncu bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.


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  1. 17.04.2020
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