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Ümit Özat Fenerbahçe'nin iki transferini duyurdu!

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymiş olan ve şu anda Bosna Hersek Ligi takımlarından Celik Zenica'yı çalıştıran Ümit Özat'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Sarı-lacivertlilerin iki transferini duyuran 43 yaşındaki teknik adam, alkışlanacak da bir harekete imza attı.

17 Nisan 2020 Cuma 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





