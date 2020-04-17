Ümit Özat Fenerbahçe'nin iki transferini duyurdu!

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymiş olan ve şu anda Bosna Hersek Ligi takımlarından Celik Zenica'yı çalıştıran Ümit Özat'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Sarı-lacivertlilerin iki transferini duyuran 43 yaşındaki teknik adam, alkışlanacak da bir harekete imza attı.
17 Nisan 2020 Cuma 10:06
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ederken, bir dönem sarı-lacivertli forma ile kaptanlığa yükselmiş olan Ümit Özat 2 transferi duyurdu.
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Sarı-lacivertli takım yaz transfer döneminde yerli isimlere yönelme kararı alırken, önceliği savunma pozisyonuna vermişti.
Bu sezon defansta yapılan bireysel hatalardan kalesinde birçok gol gören Fenerbahçe'de beklenmedik puan kayıpları yaşanmış şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalınmıştı.
Aynı sorunu önümüzdeki sezon yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerde yönetim defans hattını büyük ölçüde değiştirme kararı aldı.
Serdar Aziz'in yanına bir stoper bakan Fenerbahçeli kurmaylar uzun süredir, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Isla'nın yerine bir sağ bek, Hasan Ali'yi yedekleyecek bir sol bek arayışındaydı.