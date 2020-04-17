Fenerbahçe'ye transferi Talisca yapacak! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Fenerbahçe'ye transferi Talisca yapacak!

Sezon başında kadrosuna kattığı Alman yıldız Max Kruse'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe 10 numara transferine yöneldi. İşte sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'ya bağlı olan o transferinin detayları...

17 Nisan 2020 Cuma 08:21
Fenerbahçe'ye transferi Talisca yapacak!

Alman futbolcu Max Kruse'nin kötü performansının ardından yeni sezon için 10 numara transferini gündemine alan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'ye transferi Talisca yapacak!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan Carlos Eduardo'nun kulübü Al Hilal, eski Beşiktaşlı Talisca'ya talip oldu.

Fenerbahçe'ye transferi Talisca yapacak!

Suudi kulübü, Guangzhou ile masaya oturarak görüşmelere başladı. Al Hilal eğer Talisca'yı alırsa, Carlos Eduardo'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Fenerbahçe'ye transferi Talisca yapacak!

Bu durumda Fenerbahçe hemen harekete geçecek ve bonservisi elinde olan Sambacı'yı kadrosuna katacak. 30 yaşındaki Eduardo kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye transferi Talisca yapacak!

Daha önce Porto ve Nice gibi kulüplerin formasını giyen Eduardo bu sezon Suudi Ligi'nde 11 gole imza attı. Eduardo sol kanatta ve ikinci forvet rolünde de oynayabiliyor.

Fenerbahçe'ye transferi Talisca yapacak!

Çin'den ayrılmak istediği öne sürülen Talisca'nın ismi bir süredir Beşiktaş ile de anılıyor. Ancak Brezilyalı yıldızın yüksek maliyeti, Türkiye'ye geri dönüş ihtimalini azaltıyor.

Fenerbahçe'ye transferi Talisca yapacak!

Guangzhou ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Talisca, Çin'de forma giydiği 36 maçta 27 gol ve 11 asistle müthiş bir performans sergiledi.

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