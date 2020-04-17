Sezon başında kadrosuna kattığı Alman yıldız Max Kruse'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe 10 numara transferine yöneldi. İşte sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'ya bağlı olan o transferinin detayları...
17 Nisan 2020 Cuma 08:21
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Alman futbolcu Max Kruse'nin kötü performansının ardından yeni sezon için 10 numara transferini gündemine alan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan Carlos Eduardo'nun kulübü Al Hilal, eski Beşiktaşlı Talisca'ya talip oldu.
Suudi kulübü, Guangzhou ile masaya oturarak görüşmelere başladı. Al Hilal eğer Talisca'yı alırsa, Carlos Eduardo'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.
Bu durumda Fenerbahçe hemen harekete geçecek ve bonservisi elinde olan Sambacı'yı kadrosuna katacak. 30 yaşındaki Eduardo kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor.
Daha önce Porto ve Nice gibi kulüplerin formasını giyen Eduardo bu sezon Suudi Ligi'nde 11 gole imza attı. Eduardo sol kanatta ve ikinci forvet rolünde de oynayabiliyor.
Çin'den ayrılmak istediği öne sürülen Talisca'nın ismi bir süredir Beşiktaş ile de anılıyor. Ancak Brezilyalı yıldızın yüksek maliyeti, Türkiye'ye geri dönüş ihtimalini azaltıyor.
Guangzhou ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Talisca, Çin'de forma giydiği 36 maçta 27 gol ve 11 asistle müthiş bir performans sergiledi.