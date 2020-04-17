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Operasyon başladı! Başakşehir'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada boş durmayan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan mali konular üzerinde çalışırken diğer yandan ise geleceğin planlarını yapıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer operasyonuna başlayan sarı-lacivertli yönetim Medipol Başakşehir'in 2 yıldızına çubuklu formayı giydirmek için kolları sıvadı. İşte sarı-lacivertlilerin dev transfer harekatı...

17 Nisan 2020 Cuma 11:02 Güncelleme: 17.04.2020 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





