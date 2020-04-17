Operasyon başladı! Başakşehir'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada boş durmayan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan mali konular üzerinde çalışırken diğer yandan ise geleceğin planlarını yapıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer operasyonuna başlayan sarı-lacivertli yönetim Medipol Başakşehir'in 2 yıldızına çubuklu formayı giydirmek için kolları sıvadı. İşte sarı-lacivertlilerin dev transfer harekatı...
17 Nisan 2020 Cuma 11:02
Güncelleme: 17.04.2020 11:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde yol haritasını belirledi. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki isimler için düğmeye basmaya hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerde transferde ilk hedef sol bek mevkisi olacak. Hasan Ali Kaldırım'ın o bölgede tek alternatif durumunda olması transferi zorunlu kıldı.
Fenerbahçe transfer çalışmalarında risk almamak için tanıdığı isimlere yönelmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler böylelikle rotayı Başakşehir'in 2 yıldızına çevirdi.
İLK BOMBA CLICHY! Yönetimin, yaz transfer döneminde mutlak bir sol bek takviyesi yapmak istediği ve bu doğrultuda turuncu lacivertlilerin sol beki GaelClichy'i radarına aldığı ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Yıldız sol bekin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi kuvvetlendiren en büyük etken olarak göze çarpıyor.