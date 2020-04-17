Operasyon başladı! Başakşehir'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Operasyon başladı! Başakşehir'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada boş durmayan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan mali konular üzerinde çalışırken diğer yandan ise geleceğin planlarını yapıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer operasyonuna başlayan sarı-lacivertli yönetim Medipol Başakşehir'in 2 yıldızına çubuklu formayı giydirmek için kolları sıvadı. İşte sarı-lacivertlilerin dev transfer harekatı...
17 Nisan 2020 Cuma 11:02 Güncelleme: 17.04.2020 11:02
Operasyon başladı! Başakşehir'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde yol haritasını belirledi. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki isimler için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

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Operasyon başladı! Başakşehir'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertlilerde transferde ilk hedef sol bek mevkisi olacak. Hasan Ali Kaldırım'ın o bölgede tek alternatif durumunda olması transferi zorunlu kıldı.

Operasyon başladı! Başakşehir'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe transfer çalışmalarında risk almamak için tanıdığı isimlere yönelmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler böylelikle rotayı Başakşehir'in 2 yıldızına çevirdi.

Operasyon başladı! Başakşehir'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye

İLK BOMBA CLICHY!
Yönetimin, yaz transfer döneminde mutlak bir sol bek takviyesi yapmak istediği ve bu doğrultuda turuncu lacivertlilerin sol beki Gael Clichy'i radarına aldığı ortaya çıktı.

Operasyon başladı! Başakşehir'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Yıldız sol bekin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi kuvvetlendiren en büyük etken olarak göze çarpıyor.

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