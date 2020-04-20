Fenerbahçe Razvan Lucescu ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı
Kerem Canbulat'ın sunduğu Son Sayfa'ya konuk olan Volkan Demir, Fenerbahçe ile adı anılan Mircae Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu iddialarını yorumladı. Peki, Fenerbahçe Razvan Lucescu ile görüştü mü? İşte detaylar...
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