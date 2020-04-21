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Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Temaslar sıklaştırıldı
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe'de uzun süredir gündemi meşgul eden İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe taraftarının da uzun süredir takımda görmek istediği yıldız futbolcu için temaslar sıklaştırıldı. İşte Mesut Özil transferi ile ilgili son gelişmeler...
21 Nisan 2020 Salı 06:39
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"NELER OLACAĞINI BİLEMİYORUM" DEMİŞTİ
Daha önce transferi hakkında konuşan Mesut, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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