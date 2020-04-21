Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Temaslar sıklaştırıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Temaslar sıklaştırıldı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe'de uzun süredir gündemi meşgul eden İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe taraftarının da uzun süredir takımda görmek istediği yıldız futbolcu için temaslar sıklaştırıldı. İşte Mesut Özil transferi ile ilgili son gelişmeler...
21 Nisan 2020 Salı 06:39
Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Temaslar sıklaştırıldı

Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Temaslar sıklaştırıldı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemi yine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil meşgul ediyor.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Temaslar sıklaştırıldı

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon yıldız futbolcuya sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Temaslar sıklaştırıldı

"NELER OLACAĞINI BİLEMİYORUM" DEMİŞTİ

Daha önce transferi hakkında konuşan Mesut, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Temaslar sıklaştırıldı

DÜĞMEYE BASILDI

F.Bahçeliler için bir hayal haline gelen Mesut Özil transferi, 2020-2021 sezonunda gerçeğe dönüşebilir! Uzun yıllardır Arsenal'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi için düğmeye basıldı.

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