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Haberler Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. hafta kadrosu duyuruldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 23:22
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı

İki etap sonunda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan tablosunun 6. sırasında yer alan ay-yıldızlıların, 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da oynayacakları 3. ayakta kadroda yer alacak isimler belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosu ve Osaka kentinde oynayacakları karşılaşmaların programı şöyle:

KADRO

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz:

09.30 Tayland-Türkiye

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