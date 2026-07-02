Beşiktaş ilk hazırlık maçında Gyirmot'u devirdi

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovakya'da bulunan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Gyirmot takımı ile karşı karşıya geldi.

X-Bionic Sphere'de oynanan maça Beşiktaş; Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle başladı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıya ise Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semih Kılıçsoy 11'iyle çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını 1-1 berabere geçen Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetti.

Beşiktaş, Slovakya'da ikinci hazırlık maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de MTE 1904 KFT ile karşılaşacak.