CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş ilk hazırlık maçında Gyirmot'u devirdi

Beşiktaş ilk hazırlık maçında Gyirmot'u devirdi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Slovakya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 17:52 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 20:01
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Gyirmot'u devirdi

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovakya'da bulunan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Gyirmot takımı ile karşı karşıya geldi.

X-Bionic Sphere'de oynanan maça Beşiktaş; Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle başladı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıya ise Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semih Kılıçsoy 11'iyle çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını 1-1 berabere geçen Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetti.

Beşiktaş, Slovakya'da ikinci hazırlık maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de MTE 1904 KFT ile karşılaşacak.

İşte F.Bahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve...
G.Saray, Osimhen'in yeni yardımcısını buldu!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
PKK'nın çatısı sabotaja kalktı! Bu kez hedeflerinde süreç yasası | MİT'in Irak çıkarması Kandil'i titretti
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Günün bombası G.Saray'dan! Aral Şimşir...
Transferde son dakika! F.Bahçe ve Greenwood…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Furkan Korkmaz resmen Beşiktaş'ta Furkan Korkmaz resmen Beşiktaş'ta 20:02
Ouattara sağlık kontrolünden geçti Ouattara sağlık kontrolünden geçti 19:43
G.Saray Avusturya kamp programını açıkladı G.Saray Avusturya kamp programını açıkladı 18:31
Zeynep Sönmez Wimbledon çiftlerde de elendi Zeynep Sönmez Wimbledon çiftlerde de elendi 18:14
Beşiktaş'ta 4 ismin sözleşmesi uzatıldı Beşiktaş'ta 4 ismin sözleşmesi uzatıldı 18:11
Bosna Hersek - Türkiye | CANLI İZLE Bosna Hersek - Türkiye | CANLI İZLE 18:06
Daha Eski
Beşiktaş ilk hazırlık maçında galip Beşiktaş ilk hazırlık maçında galip 17:28
İşte F.Bahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve... İşte F.Bahçe'nin 3. transferi! Aziz Yıldırım "alın" dedi ve... 17:14
Tony Taylor yeniden Türk Telekom'da Tony Taylor yeniden Türk Telekom'da 17:04
Erzurumspor'da üç isimle yollar ayrıldı Erzurumspor'da üç isimle yollar ayrıldı 16:57
City'den 136 milyon euroluk transfer City'den 136 milyon euroluk transfer 16:41
Hull City'nin ilk transferi İskoçya'dan Hull City'nin ilk transferi İskoçya'dan 16:10